«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» со счетом 1:0

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в рамках первого раунда плей-офф чемпионата КХЛ одолел в Екатеринбурге местный «Автомобилист». По итогам трех периодов счет на табло оказался 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил Егор Сучков: играя в большинстве, нападающий «юлаевцев» смог попасть в «девятку» с острого угла.

Это вторая игра «Салавата Юлаева» с «Автомобилистом» в плей-офф. Встреча, состоявшаяся 23 марта, закончилась в пользу хозяев. Таким образом, счет в серии — 1:1. В следующий раз команды встретятся на уфимском льду в пятницу, 27 марта.

Олег Вахитов