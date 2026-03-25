Минздрав просили больше не сливать

В ходе отчета минздрава Ульяновской области перед профильным комитетом регионального заксобрания депутатами было заявлено о необходимости пока более не продолжать реорганизацию медучреждений путем слияния. Парламентарии отмечали, что процесс объединения не должен вести к ухудшению качества медпомощи. В облправительстве отмечают, что пока процесс реорганизаций приостановлен, новых слияний не планируется, хотя кадровая проблема в региональном здравоохранении остается острой. Ожидается, что итоги слияний и допущенные ошибки депутаты обсудят в августе этого года, после чего примут решения о дальнейших шагах. Эксперты считают, что процесс слияний в регионе продолжится, поскольку это общероссийская тенденция, связанная с хроническим дефицитом медперсонала, уходящего в частные клиники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во вторник на заседании комитета по соцполитике Законодательного собрания Ульяновской области депутаты заслушали отчет министра здравоохранения Марии Шалягиной о деятельности министерства в 2025 году.

Отчет выглядел оптимистичным. Как заявила министр, «в 2025 году все требуемые показатели по указам президента России были достигнуты», дефицит врачей «остался на прежнем уровне», «успешно реализуется» федеральная программа «Земский доктор», создан региональный кадровый центр, исполнение региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения» составило 99 %, увеличено финансирование госпрограмм, размер зарплаты медработников за 2025 год «увеличился в среднем на 14 %».

Какой реально сложился в Ульяновской области дефицит медперсонала, Мария Шалягина в отчете не сообщила. Отвечая на вопросы депутатов, она сказала, что укомплектованность специалистами — «порядка 90%», хотя «достаточно высоким остается коэффициент совместимости», он снизился, но составляет 1,6 по врачам и 1,3 по сестринскому персоналу. Между тем, по данным вице-премьера Анны Тверсковой, реальная укомплектованность врачами без учета совместительства составляет около 58%, средним медперсоналом — 60-65%. Депутат Дмитрий Грачев заметил, что накануне, на коллегии минздрава, прозвучало, что удовлетворенность населением работой регионального минздрава в 2025 году составляла только 49%, на что министр ответила, что «это целевой показатель, и мы его достигли». Депутат Марина Беспалова обратила внимание на кадровую проблему и заявила, что необходимо «прекратить практику выдавливания специалистов, неугодных по каким-то причинам», которые потом уезжают в другие регионы и там становятся успешными врачами и главврачами. Она также отметила, что процесс объединения и слияния медицинских учреждений, начатый в 2024 году и продолженный в 2025 году, «не должен ухудшать качество оказания медпомощи», «но, к сожалению, сегодня это есть». На проблему неэффективности слияния медучреждений обратил внимание и депутат Юрий Мухин, отметивший, что «в Заволжском районе слияние поликлиник заявленных результатов пока не дает».

Глава комитета Сергей Шерстнев заявил, что «последующие этапы слияния медучреждений должны быть приостановлены». «Пока мы не увидим результатов слияний, мы договорились больше никаких оптимизаций не проводить. Мы посмотрим, как сработали, какие результаты, а вопросы есть»,— заметил депутат.

Напомним, еще в октябре 2024 года региональным минздравом было принято решение об инициировании шести слияний 16 медучреждений как в Ульяновске, так и в Мелекесском районе региона, в том числе трех взрослых поликлиник Заволжского района и пяти участковых больниц. Как поясняли в региональном минздраве, инициатива была связана с проблемой нехватки кадров и современного медоборудования, она направлена на повышение качества оказания медпомощи.

Реорганизация вызвала широкий резонанс, против слияний ряда медучреждений выступили как общественники, так и медперсонал. Одно из слияний отказывалась одобрять региональная Общественная палата, претензии высказывал и профильный комитет заксобрания. Тем не менее в конце декабря решение было принято, процедура запущена и в течение 2025 года была завершена. Также в начале 2026 года был начат процесс слияния Барышской райбольницы с Базарносызганской.

В беседе с «Ъ» Сергей Шерстнев отметил, что после реорганизации стало поступать достаточно много жалоб как от пациентов, так и от медперсонала, «особенно из Нового города Заволжского района в связи со слиянием трех поликлиник». По его словам, пациенты жаловались на то, что стало сложнее записаться к узким специалистам, а врачи — на повышенную нагрузку (по данным «Ъ», в бывшей поликлинике №6 Нового города из-за повышения нагрузки и снижения зарплаты уволилась часть врачей).

Сергей Шерстнев считает, что анализ итогов реорганизации необходимо будет подготовить к августу этого года, «после чего обсудить все плюсы, минусы и ошибки» с депутатами заксобрания для принятия дальнейших решений. Он также заметил, что перед сентябрьскими выборами не надо давать избирателю дополнительные поводы, порождающие недоверие к власти.

Профильный вице-премьер облправительства Анна Тверскова сказала «Ъ», что новых реорганизаций пока не планируется, анализ итогов слияний будет готов ориентировочно к маю. По ее мнению, «минусы» слияний «связаны с неправильной организацией внутри укрупненных медучреждений».

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (врач по профессии) сказал «Ъ», что, по его наблюдениям, качество медпомощи в регионе после проведенных реорганизаций не улучшилось. При этом он считает, что дальнейшие слияния «все равно продолжатся, поскольку это в русле общероссийских тенденций», связанных с дефицитом медперсонала, переходящего в частные клиники. «Дальше, видимо, начнется реорганизация районных больниц с формированием межрайонных медцентров. Двигаться в этом направлении требует федеральный центр, и решить проблему можно только системными изменениями, сделав профессию врача государственной клиники престижной и привлекательной»,— сказал депутат, отметив, что с коллегами уже подготовил проект федерального закона, которым предлагается медработникам государственных и муниципальных медучреждений ввести доплату к пенсии.

Работу минздрава Ульяновской области он оценил «на троечку».

Сергей Титов, Ульяновск