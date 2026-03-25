Бумагу не терпят

Один из крупнейших производителей газетной бумаги в России и Европе «Соликамскбумпром» оказался в предбанкротном состоянии. За год к обществу поступили иски о взыскании свыше 2,5 млрд руб., в том числе перед ресурсоснабжающими организациями. Только в марте в рамках обеспечения исков на средства бумкомбината наложены аресты на сумму свыше 650 млн руб. На днях один из кредиторов сообщил о намерении обратиться с заявлением о признании АО «Соликамскбумпром» банкротом. Миноритарные акционеры обратились в МВД с просьбой провести проверку информации о возможном выводе более 800 млн руб. средств АО.



С марта прошлого года АО «Соликамскбумпром» было признано ответчиком по 209 делам на общую сумму свыше 2,49 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», с начала года к компании были направлены иски на 1,35 млрд руб. Только в текущем месяце к комбинату было подано около 30 исков. Наиболее крупные суммы с АО взыскивают ресурсоснабжающие и логистические организации. Так, 23 марта Арбитражный суд Пермского края наложил арест на счета «Соликамскбумпрома» и принадлежащего комбинату ООО «Соликамская ТЭЦ» на сумму 380 млн руб. С требованиями о взыскании этой суммы «дочка» «Газпрома» обратилась в феврале текущего года. В начале марта ареста счетов комбината добилась логистическая компания «Рейлшип сервис», которая взыскивает с АО 287 млн руб. Еще более 62 млн руб. составляют требования к «Соликамскбумпрому» со стороны Пермской энергосбытовой компании. По этому иску также приняты обеспечительные меры.

24 марта о намерении подать заявление с требованием банкротства комбината сообщила логистическая компания ООО «Кэпитал-Авто». Ранее ООО взыскивало с «Соликамскбумпрома» чуть больше 40 млн руб. В декабре 2025 года стороны заключили мировое соглашение, производство по делу было прекращено в связи с мировым соглашением. 25 марта суд ввел процедуру принудительного исполнения.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Предприятие входит в четверку крупнейших производителей газетной бумаги в стране. В сентябре 2023 года скончался основной владелец и многолетний президент АО Виктор Баранов. Его доля перешла наследникам, структура собственников не раскрывается. Как говорят источники, 24,3% акций общества принадлежат вдове Виктора Баранова, около 22% дочерней компании «Соликамскбумпрома» — ООО «СБП-Инвест», примерно 25% — московскому ООО «Сопапэкс». Сын скончавшегося президента Кирилл Баранов контролирует чуть больше 2% акций, 10% распределены между миноритариями. По итогам 2024 года выручка СБП от продажи составила свыше 16 млрд руб., чистый убыток — 1,928 млрд руб. В 2024 году компания произвела более 344,8 тыс. тонн бумаги. Из них: газетная бумага — 146,3 тыс. тонн; легкограммажная упаковочная бумага — 195,9 тыс. тонн. Более 85% продукции поставляется на экспорт. Финансовые показатели за прошлый год не раскрыты.

Стоит отметить, что проблемы у предприятия происходят на фоне общего спада спроса на газетную бумагу. По данным Центра системных решений (ЦСР), последние десять лет мировой рынок газетной бумаги падает со скоростью около 7% в год. По данным Росстата, выпуск газетной бумаги в РФ в прошлом году сократился на 10,1%, до 795 тыс. тонн.

Основными кредиторами АО «Соликамскбумпром» являются банки. По данным близких к предприятию источников, сумма задолженности комбината перед кредитными организациями в начале текущего года составляла около 12,5 млрд руб. Как говорят собеседники, в конце прошлого года в Минпромторге РФ состоялось совещание по вопросу реструктуризации задолженности соликамского комбината. В нем приняли участие представители АО «ЮниКредит Банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», ПАО «ТКБ» и АО «Росэксимбанк». Тяжелое финансовое положение представители СБП объяснили низкой ценой на газетную бумагу и высокими транспортными расходами. Комбинат просил перенести срок уплаты по текущим кредитам на конец 2026-го — 2027 год с капитализацией процентов. В итоге банки, в залоге у которых находится имущество АО, обещали не предъявлять санкции за просрочку по выплатам и не обращаться с исками о банкротстве предприятия. Собеседники «Ъ-Прикамье» утверждают, что в прошлом году интерес к комбинату проявлял ряд крупных компаний, работающих в целлюлозно-бумажной отрасли. Но стороны в итоге не договорились о цене сделки.

Как говорят источники «Ъ-Прикамье», на минувшей неделе с заявлением в МВД обратился один из членов совета директоров «Соликамскбумпрома». По их словам, он просит проверить информацию о возможном выводе средств через столичное ООО «Сопапэкс». Как считает заявитель, компания привлекалась к внешнеторговым сделкам комбината, хотя у АО есть собственный экспортный отдел. С 2016 по 2023 год общество получило доход от продаж в размере свыше 838 млн руб., а также дивиденды, как акционер «Соликамскбумпрома», на сумму более 297 млн руб. При этом 68,2% долей в ООО принадлежит наследникам Виктора Баранова, еще 29,3% — предпринимателю Дмитрию Кеппу. Заявитель считает, что привлечение «Сопапэкса» к продаже продукции комбината нанесло предприятию ущерб. В прошлом году с таким же заявлением обратилась акционер АО Мария Гимаиленко. В возбуждении уголовного дела неоднократно отказывалось, затем эти постановления отменялись.

В АО «Соликамскбумпром» на вопросы о планах финансового оздоровления предприятия и позиции по заявлению оперативно не ответили.

Дмитрий Астахов