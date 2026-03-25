На «Властелина колец» падет «Тень прошлого»

Во франшизе «Властелин колец» появится еще один фильм. Предварительное название новой картины «Властелин колец: Тень прошлого». По словам режиссера оригинальной трилогии Питера Джексона, она выйдет после ранее анонсированного спин-оффа «Охота на Голлума» и будет основана на главах из начала книги «Братство кольца», которые не вошли в кинотрилогию про мир Средиземья.

Действие развернется через 14 лет после смерти Фродо: Сэм, Мерри и Пиппин решат пройти по знакомым местам. Еще одна сюжетная линия посвящена Эланор, дочери Сэма, и ее расследованию древней тайны, связанной с Войной Кольца. Чего ждать от новой картины? “Ъ FM” обсудил это с киножурналистом, автором Forbes и «Кинопоиск» Тамарой Ходовой:

«Уже можно сказать, что намерения студии очень серьезные. Задействован Питер Джексон, режиссер оригинальной трилогии, а также его постоянная сценаристка, работающая и над фильмами саги Филиппа Бойенс. Она вместе с телеведущим Стивеном Кольбером сейчас разрабатывает сценарий.

Стоит учитывать, что новый проект включает в себя главы из первого тома "Властелина колец", в которых рассказывается про путешествие хоббитов. Элайджа Вуд недавно заявил, что будет играть Фродо. Получается, что нужно согласие всех актеров. Непонятно, насколько это возможно просто в силу возраста артистов».

Комика и ведущего Late Show Стивена Кольбера профильные СМИ называют большим поклонником и знатоком вселенной Толкина. И отмечают, что именно ему принадлежит идея экранизировать не вошедшие в трилогию главы из «Братства кольца». Сам Кольбер уже два года работает над сценарием «Властелин колец: Тень прошлого» вместе со своим сыном — сценаристом Питером Макги. Кинокритик Иван Афанасьев считает, что новая лента может обойтись без финансового паразитирования на франшизе:

«В другой ситуации я бы отнесся к новости со скепсисом, но в этом случае может получиться что-то хорошее. Это команда неравнодушная ко всей этой вселенной, да и тема довольно благодатная. Если сделают упор именно на ностальгию, а не пустой фан-сервис, то может прокатить. Главное, как мне кажется, не позиционировать этот проект как продолжение "Властелина колец". Когда говоришь про продолжение такого фильма, это сразу задает завышенные стандарты ожидания. Я бы позиционировал проект как спин-офф, чтобы там появился, например, такой очень культовый персонаж, как Бомбадил.

Проблема с сериалом по "Властелину колец" была как раз в том, что они набрали каких-то эпизодов из того, что можно было экранизировать, растянули все до невероятного хронометража, и результат получился ужасно скучным. Мне кажется, если они не погонятся за банальным фан-сервисом, то независимо от того, в каком формате это выйдет, в кино или на стримингах, может получиться хорошо».

Когда выйдет «Тень прошлого», неизвестно. Имя режиссера ленты тоже не уточняется. Однако известно, что к ролям в фильме вернутся Иэн Маккеллен, сыгравший Гендальфа, Элайджа Вуд, исполнивший роль Фродо, и Энди Серкис, воплотивший на экране образ Голлума.

Александра Абанькова