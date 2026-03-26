Реестру госстроек составили перечень недостатков

Переход на реестровую модель управления государственными стройками, следует из отчета Счетной палаты, не в полной мере решил имевшиеся в этой сфере проблемы. Госаудиторы фиксируют переносы сроков сдачи объектов (что приводит к их удорожанию), а также включение в реестр проектов без необходимых документов, что также может служить причиной затягивания сроков. Минстрой, комментируя выводы палаты, отмечает улучшение в процессе управления капвложениями и заявляет о продолжении работы по повышению эффективности в этой сфере.

Счетная палата (СП) проанализировала результаты реформы системы управления государственными капвложениями — напомним, речь идет о переходе от федеральной инвестиционной программы (ФАИП) на реестровый принцип планирования бюджетных инвестиций. Новый механизм заработал с середины 2024 года и призван решить ряд проблем этой сферы (см. “Ъ” от 9 декабря 2023 года). В частности, ФАИП критиковалась за медленное освоение средств, позднее утверждение проектной документации, перенос объектов и появление недостроев.

Как следует из отчета СП, переход на новую модель не в полной мере решил имевшиеся проблемы.

Госаудиторов продолжает тревожить включение в реестр объектов без необходимых документов, это приводит к невозможности строительства объектов, резервированию и перераспределению или сокращению значительных средств. По мнению СП, усугубляет ситуацию право Минстроя «по своему усмотрению» включать в реестр укрупненные инвестпроекты в упрощенном порядке — без определения минимального набора документов по проекту, а также ограничений по объему резервирования средств. Так, по данным Счетной палаты, на 2025 год в реестр были включены такие проекты на сумму 114 млрд руб. (16% общего объема средств в рамках реестра), на 2026-й — на 197 млрд руб. (20%).

Проблему госаудиторы видят и в наличии в реестре объектов, не включенных в схемы территориального планирования. Например, по состоянию на 1 декабря 2025 года без включения в такие схемы финансировалось строительство объектов в сфере здравоохранения на сумму более 290 млрд руб., а также высшего образования — на 99 млрд руб. Как отмечает Счетная палата, в таких случаях невозможно в должной мере обеспечить прозрачное и сбалансированное по территориальному признаку отраслевое планирование, а также этапность строительства на долгосрочный период.

Актуальной остается и проблема переноса сроков сдачи объектов: по данным госаудиторов, ежегодно переносится строительство 70% объектов, в частности, из-за низких темпов выполнения работ, необходимости корректировки проектных решений, логистических сложностей и отсутствия нужного оборудования.

Выборочный анализ почти 400 федеральных объектов стоимостью от 3 млрд руб. показал, что перенос сроков порой варьируются от года до восьми лет. При этом стоимость объектов в некоторых случаях увеличивается в 6–8 раз.

Среди иных замечаний СП — проводимый мониторинг строительства объектов не в полной мере обеспечивает достоверность информации в реестре, в том числе из-за отсутствия механизма ее верификации. По мнению госаудиторов, необходимо установить ответственность должностных лиц за недостоверность сведений в реестре.

В Минстрое сообщили, что совместно с Минфином и СП ведут системную работу по совершенствованию подходов к управлению капвложениями, в том числе для обеспечения верификации вносимых сведений и повышения ответственности за достоверность информации. В целом, отмечают в ведомстве, кассовое исполнение программы уже демонстрирует рост — в 2025 году показатель составил 99,2% (против 95,5% в 2023-м), как и динамика ввода объектов — сдано 124 объекта (в 2024-м — 119, в 2023-м — 62). Укрупненные проекты, поясняют в ведомстве, включаются в реестр для обеспечения соответствия закону о бюджете «в случае сжатых сроков»: если ведомства к 1 апреля не представляют нужную документацию, финансирование перераспределяется. При этом приоритетное финансирование предусматривается для переходящих и незавершенных объектов, подчеркивают в Минстрое.

Евгения Крючкова