«Молот» проиграл вторую игру в плей-офф

Хоккеисты «Молота» во втором матче серии в рамках 1/8 финала плей-офф ВХЛ вновь уступили «Горняк-УГМК» в Верхней Пышме. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. Горняки повели после первого периода 2:0. После перерыва пермской команде удалось сравнять счет. Голы забили Владимир Михасенок и Николай Глухов. Но за полторы минуты до окончания матча клуб из Свердловской области вышел вперед.

«Молот» уступает в серии 0:2, поскольку также проиграл и в минувший понедельник. Напомним, что в следующий круг плей-офф выходит команда, одержавшая в серии четыре победы. Следующий матч состоится в Перми 28 марта.