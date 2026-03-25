Песков: решение о новой должности Москальковой примет Путин

Уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, чьи полномочия истекают в апреле, поступят предложения новой должности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, решение на этот счет будет принимать российский президент Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ну, конечно, будут (представлены предложения.— “Ъ”). Но какие — это уже от главы государства зависит. Мы же это не анонсируем никогда, не будем анонсировать и сейчас»,— сказал господин Песков.

Татьяна Москалькова была избрана на пост уполномоченного по правам человека в 2016 году. В 2021 году ее на эту должность повторно назначил Владимир Путин. Согласно информации на сайте госпожи Москальковой, за время ее службы было рассмотрено более 220 тыс. обращений граждан, на личных приемах уполномоченным и сотрудниками аппарата принято более 25 тыс. человек.

Более 20 лет госпожа Москалькова служила в органах внутренних дел, занималась разработкой законов по защите прав и свобод человека. В 2007 и 2011 годах была избрана депутатом Государственной Думы пятого и шестого созывов соответственно.