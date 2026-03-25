Российская фарминдустрия в 2025 году выросла на 13,6%

Российский фармацевтический рынок по итогам 2025 года вырос на 13,6% и достиг 3,1 трлн руб. Такие данные на заседании госкомиссии противодействию незаконному обороту промышленной продукции привел первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, почти треть от всего объема рынка составляют госзакупки лекарств. Этот сегмент растет более чем на 10%.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе заседания первый вице-премьер также отметил, что за последние пять лет на этом рынке удалось почти полностью побороть проблему фальсификата — во многом благодаря системе маркировки. Сейчас его доля составляет 0,01%.

«Вместе с тем остается ряд направлений, регулирование которых нуждается в донастройке. В частности, это касается вопроса блокировки сайтов, которые предлагают некачественные медицинские изделия, и расширения инструментария органов по контролю за счет расширения перечня индикаторов риска»,— рассказал господин Мантуров.

Виктория Колганова