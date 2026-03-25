Огурцы подешевели в России на 6% за неделю

Годовая инфляция в России составила 5,83% на 23 марта. Неделей ранее показатель был на уровне 5,79%. С начала года цены выросли на 2,78%. С 17 по 23 марта показатель увеличился на 0,19%. Это следует из данных Минэкономики и Росстата.

Огурцы подешевели за неделю на 5,8%, морковь и помидоры подорожали на 2,5%, яйца — на 1,8%, картофель — на 1,1%, белокочанная капуста и бананы — на 1%. На остальные продукты темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели, отмечает Минэкономики.

По итогам февраля инфляция составила 5,9%. По прогнозам Банка России, к концу 2026 года она замедлится до 4,5–5,5%. В 2027 году и далее она будет на уровне 4%, ожидает регулятор.