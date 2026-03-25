Тату перебивают карьеру

Татуировки, ирокез и пирсинг разрушают личный бренд. Компании чаще отказывают соискателям с экстравагантным внешним видом. Работодатели стали менее терпимы к татуировкам, к такому выводу пришли специалисты Superjob, проведя опрос среди 500 компаний.

Доля рекрутеров, которые отказывают соискателям из-за рисунков на теле, за год выросла с 4 до 11%. С этим столкнулись претенденты на позиции хостес, секретарей, администраторов, руководителей, медсестер, а также специалистов в банковской сфере, продажах и клиентском сервисе. Татуировки не могут стать юридическим основанием для отказа в приеме на работу, но во многих сферах есть корпоративные стандарты внешности. Однако в некоторых случаях это не мешает, заметила врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети Dr.Omarov clinic Зарема Омарова:

«По закону отказать в приеме на работу из-за татуировок нельзя. Но компания вправе устанавливать требования к внешнему виду, если он связан с характером работы. Например, в медицине запросы к нему — это вопрос не вкуса, а доверия пациента.

Я как руководитель клиники не приветствую большие татуировки у врачей и ассистентов, то есть у тех, кто работает в тесном контакте с людьми. Речь про явные тату на лице, кистях и предплечьях, а не про крохотные символы или малозаметные надписи. Такие изображения — это не хорошо и не плохо, это вопрос контекста. У нас была прекрасная управляющая с большой татуировкой на руке, и она никак не мешала ни ее работе, ни нам.

Неочевидными элементами образа соискателя, из-за которых не исключен отказ в приеме на работу, могут стать стойкий запах табака от одежды или слишком тяжелый парфюм. Для людей, которые работают в закрытом кабинете с клиентом, это неприемлемо.

Также работодатели обращают внимание на манеру общения: сленг, слова-паразиты, нецензурную брань. Для позиции, где важны эмпатия и контакт с людьми, это, конечно, "красный флаг". Третий момент — это увлечения сотрудника, которые могут повлиять на репутацию клиники. К ним относятся агрессивные посты в соцсетях или участие в скандальных сообществах».

Впрочем, некоторые бизнесмены опровергают тезис, что татуировки могут стать препятствием для успешной карьеры.

Например, итальянский миллиардер Ренцо Россо, создатель деним-бренда Diesel, превратил свое тело в билборд. На его плече — логотип торговой марки в виде индейца с ирокезом, на груди — товарный знак бренда Maison Margiela, который входит в его холдинг, а на пальцах — собственные инициалы.

В 2017-м глава Nvidia Дженсен Хуанг выполнил обещание набить тату с логотипом компании, если стоимость акций перевалит за $100. А сооснователь и бывший гендиректор соцсети Х Джек Дорси известен своим панк-прошлым. Если синие волосы и дреды он уже не носит, то татуировки у него до сих пор есть. Но резкий переход к неординарной внешности может навредить карьере топ-менеджера, считает управляющий партнер консалтинговой компании Birge Геннадий Ванин:

«Я ни разу не сталкивался с ситуациями, в которых кому-то отказали в позиции (или даже за спиной сказали, что не надо) из-за татуировки на лице или пирсинга. С другой стороны, большинство людей понимают, что если они достаточно экспрессивно или смело выражают себя с помощью внешнего вида, то, скорее всего, высоких публичных должностей занять не смогут. Если вы посмотрите на фотографии глав или членов правления международных корпораций, то не увидите тех, кто сильно бы отличался по внешнему виду от некой условной нормы.

Нестандартная внешность, например, тату и пирсинг, могут разрушить личный бренд.

Если человек, который никогда так экстравагантно не одевался, вдруг ни с того ни с сего в 40 лет придет с ирокезом, наверное, это будет воспринято с недоумением. Если это уже было частью его публичного имиджа или своеобразной "фишкой", никаких проблем не возникнет».

Как добавляют в Superjob, отношение россиян к татуировкам за год почти не изменилось. 40% опрошенных не нравятся такие украшения тела, четверть относится к ним положительно. 11% респондентов готовы сделать тату, а каждый второй, у кого уже есть татуировки, не против новых.

Анна Кулецкая