В Ульяновске задержан подозреваемый в телефонном мошенничестве

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Железнодорожного района Ульяновска задержан 26-летний житель Татарстана, подозреваемый в телефонном мошенничестве, сообщило в среду УМВД РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицией предварительно установлено, что злоумышленник связывался с потерпевшими по телефону и под различными предлогами вводил пожилых людей в заблуждение, сообщал, что их личные данные стали известны мошенникам и они пытаются завладеть сбережениями пострадавших с целью дальнейшего финансирования экстремистской деятельности. При этом пугал, что это может привести к возбуждению уголовного дела в отношении владельца счета. Пожилую женщину из Ленинского района он запугал тем, что якобы ее наличные средства, хранящиеся дома, следует задекларировать, иначе, якобы, также наступает уголовная ответственность.

Пенсионеры, испугавшись, переводили ему свои денежные средства посредством банкомата, а также передавали через курьера, в роли которого выступал сам задержанный. Всего, по предварительным данным, мошенник выманил у пенсионеров 6 млн руб.

Как поясняют в полиции, пока в деле фигурируют два эпизода: один — в Ленинском районе, где мошенник обманул пенсионерку, выманив у нее немногим более 500 тыс. руб., второй — в Железнодорожном районе сумма обмана составила почти 4,5 млн руб. Следователи отмечают, что пока, по их данным, преступник действовал один, но проверяются также версии наличия подельников или кураторов. Кроме того, имеются факты аналогичного мошенничества, совершенного обвиняемым в других регионах.

Задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Следствие ходатайствовало перед судом о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечая, что он является жителем другого региона и, желая избежать сурового наказания, может скрыться, однако суд отказал в этом ходатайстве, назначив более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. В то же время на автомобиль обвиняемого наложен арест в целях дальнейшей частичной компенсации нанесенного ущерба.

Андрей Васильев, Ульяновск