Ключи-не ключи

По данным “Ъ”, мошенники стали использовать дистрибутора компьютерных игр «Бука» для похищения средств у пользователей. Т-Банк уже начал блокировать покупки на одноименном сайте магазина, объясняя, что через продажу цифровых товаров, таких как ключи или коды, легко выводить украденные средства. В результате «Бука» может столкнуться с оттоком пользователей и снижением выручки.

Т-Банк начал блокировать покупки на сайте издателя и дистрибутора компьютерных игр «Бука», рассказали “Ъ” два источника в крупных видеоигровых студиях. «По одной из версий, мошенники могут использовать магазин для отмывания денег, вынуждая свою жертву оплатить их заказ — например, пополнив баланс. Схема может работать по аналогии с подарочными картами Apple»,— уточняет собеседник. В «Буке» не ответили на запрос “Ъ”.

Представитель Т-Банка подтвердил “Ъ”, что магазин действительно востребован у мошенников, поскольку через продажу цифровых товаров легко выводить украденные средства. Так, злоумышленники либо под разными предлогами узнают реквизиты жертвы и с ее счета покупают цифровые товары (ключи или коды) для последующей перепродажи, либо отправляют файл с вирусом, получают доступ к СМС, также узнают реквизиты и совершают покупку в магазине.

«Важно понимать: сам магазин не является мошенническим, но его продукт может быть вовлечен в противоправные схемы — как и любой другой инструмент, позволяющий быстро конвертировать деньги в невозвратные цифровые активы»,— заверяют в банке.

В целом Т-Банк ограничивает операции только в случаях подозрения на мошенничество в отношении клиента: «Такие меры принимает антифрод-система для защиты от финансовых потерь. Решение зависит от результата анализа поведения».

Ранее ИБ-компания F6 обнаружила, что мошенники в январе создали маркетплейс цифровых товаров под вымышленным брендом, в котором предлагают приобрести лицензионные ключи, внутриигровые предметы и валюту для CS2, Standoff 2, Fortnite, PUBG Mobile и других популярных игр, сообщал РБК. Специалисты BI.ZONE Brand Protection в прошлом году впервые зафиксировали более 60 фишинговых доменов, имитирующих ресурсы для обмена и продажи игровых «скинов» и предметов (см. “Ъ” от 17 октября 2025 года). Тогда эксперты отмечали, что после ограничения оплаты Steam для российских пользователей возникла целая ниша сторонних сервисов, предлагающих схемы обхода этих ограничений.

Схема незаконного вывода денежных средств через современные платежные методы и сервисы распространена давно, говорит аналитик исследовательской группы Positive Technologies Иван Люкин. Так, еще в 2013 году FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) утвердила руководство по применению риск-ориентированного подхода в сфере предоплаченных карт, мобильных и онлайн-платежей, напоминает он. Основной риск заключается в том, что при использовании данных платежных инструментов не происходит никаких проверочных мероприятий (верификация личности покупателя, определение происхождения денежных средств и т. д.), уточнил господин Люкин: «Это позволяет вводить "грязные" деньги в оборот по классической трехфазной модели: размещение, расслоение и интеграция. Через массовую покупку подарочных карт, игровых ключей или скинов». Более того, в дальнейшем все эти активы могут передаваться между фейковыми аккаунтами злоумышленников для придания им легального статуса. Так они могут быть проданы дешевле, чем были куплены изначально, что может быть своеобразным «налогом» на отмывание.

Для «Буки» история с блокировкой трансакций чувствительна, считает один из опрошенных “Ъ” разработчиков: «И это даже не так сильно повлияет на продажи, как на репутацию, ведь Т-Банк публично признал востребованность магазина у мошенников».

Впрочем, с ним не соглашается другой источник “Ъ” в одной из студий: «За репутационным ущербом последует отток пользователей, благо на рынке есть достаточно площадок, где можно приобрести ключи на игры».

Юлия Юрасова, Варвара Полонская, Филипп Крупанин