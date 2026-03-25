Апелляция оставила в силе решение о взыскании 19 млн рублей с прикамской структуры «Еврохима»

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение о взыскании с березниковского ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» 19,2 млн руб. в пользу московского ООО «Свис Инжиниринг Груп». Как следует из материалов дела, поводом послужила задолженность прикамского предприятия по оплате услуг истца в рамках договора, заключенного в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как следует из материалов дела, ООО «Еврохим — УКК» и ООО «СЕГ» заключили договор, согласно которому второе общество должно оказать услуги инспекционного и производственного контроля изготовления металлоконструкций. При этом окончательная стоимость договора определялась по факту оказания услуг, исходя из количества фактически затраченного времени на их выполнение. В связи с отсутствием своевременной оплаты исполнитель обратился в суд, который решил взыскать долг и неустойку с прикамского комбината.

ООО «Еврохим — УКК» с таким выводом не согласилось и обжаловало его в апелляции. В обоснование жалобы общество указало на ненадлежащее исполнение истцом обязательств по договору, выразившихся в некачественном осуществлении контроля качества металлопроката. Это, по данным апеллянта, привело к поставке бракованных металлоконструкций. Тем не менее суд счел вывод первой инстанции законным и обоснованным, так как возражений против подписания актов о приемке оказанных услуг в установленные сроки направлены не были.

ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» входит в холдинг «Еврохим», который является одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Комбинат занимается добычей калийных руд на руднике, построенном в Усолье в 2018 году, и производством хлористого калия.