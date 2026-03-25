Пострадавшие при взрыве дома в Севастополе получат компенсации

Семья погибшей женщины и ее сына, а также жильцы, получившие ранения при взрыве дома в Севастополе, получат компенсации. Об этом “Ъ” сообщили в правительстве города-героя.

По информации чиновников, все пострадавшие в результате трагедии получат компенсации в рамках российского законодательства. Решение будет принято на ближайшем заседании городского правительства.

Взрыв в жилом многоквартирном доме в Гагаринском районе Севастополя произошел в ночь на 24 марта. В результате ЧП погибли 50-летняя хозяйка квартиры и ее 20-летний сын. Четыре ее дочери получили травмы различной степени тяжести и попали в больницы. Всего с ранениями госпитализировали 12 человек. На сегодняшний день в медучреждениях остаются трое детей и одна женщина.

По факту происшествия были возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и о незаконном приобретении и хранении неустановленного взрывного устройства.

Александр Дремлюгин, Симферополь