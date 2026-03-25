В Сочи судмедэксперта обвинили в подмене исследуемых материалов

Бывший заведующий отделением государственного бюджетного учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы №2» города Сочи предстанет перед судом за превышение должностных полномочий, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. На сайте Центрального райсуда Сочи указано, что подсудимым является Максим Соболевский.

По данным следствия, заведующий отделением бюро судмедэкспертизы (СМЭ) в 2024 году сфальсифицировал материалы уголовного дела о гибели человека, получившего тяжелые травмы. Первая экспертиза, проведенная в сочинском бюро СМЭ, показала, что смерть потерпевшего якобы наступила в результате болезни. Не согласившись с выводами экспертов, следователь назначил вторую экспертизу, включающую генетические исследования. В ходе повторного исследования выяснилось, что первая экспертиза была подложной. Следствие установило, что заведующий отделением СМЭ намеренно привел в негодность гистологический материал потерпевшего и заменил его на образцы тканей другого человека, смерть которого не являлась насильственной.

Фигурант уголовного дела признал вину, он находится под домашним арестом.

Анна Перова, Краснодар