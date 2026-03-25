В Великом Новгороде ненадолго полностью прекратилась подача воды

Днем 25 марта в Великом Новгороде прекратилась подача воды из-за остановки очистных сооружений после отключения электричества. Аварийные бригады оперативно устранили поломку.

«Произошло полное отключение левобережных очистных сооружений, прекращена подача воды в Великий Новгород», — сказал ТАСС директор Новгородского водоканала Сергей Золотарев.

Мэр города Александр Розбаум выезжал на очистные сооружения. Около 18:00 мск он сообщил, что «электроснабжение ЛВС восстановлено, насосы подачи воды в город запущены». Причину изначального отключения электричества на объекте он не уточнил.