Бастрыкин запросил доклад о расследовании смерти младенца в больнице Читы

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после смерти новорожденной в Забайкальской краевой больнице в Чите. Ведомство возбудило дело по статье о причинении смерти по неосторожности в отношении врачей этой больницы. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Фото: Пресс-служба СК РФ

Фото: Пресс-служба СК РФ

Девочка погибла на следующий день после рождения — 14 августа 2025 года. Адвокат ее матери Анастасия Коптеева сообщила ТАСС, что ребенок умер из-за травмы черепа, предположительно, полученной при родах, и отека головного мозга. У роженицы был отягощенный анамнез, однако врачи направили ее на естественные роды. Во время родов состояние ребенка резко ухудшилось, после чего медики решили делать кесарево сечение.

Глава ведомства дал поручение руководителю управления СКР по Забайкальскому краю Алексею Вольному доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По данным ТАСС, матери сделали операцию спустя 10 часов после начала родов. Процедура прошла с осложнениями. У ребенка было двукратное тугое обвитие пуповины вокруг шеи и руки. Патологоанатомическое исследование выявило у младенца тяжелые травмы головы, в том числе кровоизлияния и множественные переломы костей черепа. При рождении девочка с трудом дышала. По словам госпожи Коптевой, мать погибшей находится «в очень плохом эмоциональном состоянии» и винит врачей в произошедшем. Адвокат заявила, что причиной асфиксии у ребенка стало запоздалое кесарево сечение. Это подтверждают результаты проверки страховой компании, подчеркнула юрист.