Волгоградские депутаты попросят правительство оставить налог на прибыль регионам

Волгоградские областные депутаты выступили с инициативой пересмотреть механизм распределения налога на прибыль между центральными офисами компаний и их региональными подразделениями. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ планируется направить в Правительство РФ через Южно-Российскую парламентскую ассоциацию, сообщили в пресс-службе облдумы.

Действующая методика расчета привязана к среднесписочной численности сотрудников. Однако на фоне цифровизации экономики и внедрения искусственного интеллекта крупные корпорации оптимизируют штат в регионах, перераспределяя кадры в пользу головных офисов. Это приводит к сокращению налоговых отчислений в местные бюджеты.

Депутаты предлагают перейти на модель расчета, базирующуюся на объеме выручки подразделений. По мнению первого зампреда областного парламента Михаила Струка, это позволит средствам оставаться по месту фактического получения прибыли, а не по месту налоговой прописки головной компании.

