Пентагон заключил три договора с оборонными подрядчиками для восполнения запасов ракет

Пентагон объявил о трех новых соглашениях с оборонными подрядчиками BAE Systems, Lockheed Martin и Honeywell Aerospace. Договоренности предполагают увеличение производства ракет и комплектующих для пополнения запасов, которые расходуются во время боевых действий на Ближнем Востоке.

«Министерство войны в партнерстве с BAE Systems и Lockheed Martin сегодня объявило о заключении рамочного соглашения об увеличении в четыре раза производства систем наведения для комплекса противоракетной обороны THAAD, предназначенного для обороны высотных районов»,— указано в пресс-релизе.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense. — "Ъ") — передвижной комплекс противоракетной обороны (ПРО) американского производства. Комплекс перехватывает и уничтожает баллистические ракеты малой и средней дальности.

Соглашение с Honeywell Aerospace подразумевает увеличение производства «критически важных компонентов для американских запасов боеприпасов, включая навигационные системы», отмечается в другом пресс-релизе.

Анастасия Домбицкая