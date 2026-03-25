В Оренбургской области начали судить обвиняемого в серийных убийствах

В Оренбургской области сегодня, 25 марта, начался суд над Сергеем Карпуком, которого следствие обвиняет в серийных убийствах женщин в начале 2000-х годов. Об этом сообщили в Бугурусланском районном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

59-летнему Сергею Карпуку инкриминируют убийство шести женщин, сопряженное с изнасилованием. Предполагаемого маньяка задержали в Саратовской области и доставили в Бугуруслан в конце 2025 года.

По данным следствия, два убийства маньяк совершил 14 августа 2008 года в лесополосе вблизи дороги Бугуруслан — Старокутлумбетово. Недалеко друг от друга были обнаружены тела 30-летней и 41-летней местных жительниц с признаками насильственной смерти. Тогда следственными органами было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), но раскрыть преступление не удалось.

«На протяжении всего времени следователи и криминалисты регионального управления не оставляли попыток установить лицо, причастное к убийствам. Так, во время осмотра места происшествия на одежде одной из потерпевших был обнаружен биологический материал, из которого судебными экспертами СЭЦ СК России удалось выделить генотип неизвестного мужчины, который впоследствии совпал с генотипом преступника»,— говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Личность предполагаемого преступника удалось установить в результате совместных мероприятий сотрудников регионального управления и центрального аппарата СК России и УМВД России по Оренбургской области.

В ходе расследования выяснилось, что жертвами серийного убийцы стали еще четыре женщины, которые с 2005 года числились без вести пропавшими.

«Таким образом, в период с 2005 по 2008 год обвиняемый, проживая в Бугуруслане, совершил серию убийств – шести местных жительниц. Фигурант, перемещаясь на своем автомобиле по городу Бугуруслану, предлагал ранее незнакомым женщинам, которые пытались остановить попутное транспортное средство, подвезти их до необходимого адреса. Пользуясь их доверчивостью, он под надуманным предлогом отклонялся от первоначального маршрута и отвозил потерпевших в лесополосу, где, применяя насилие, совершал преступления против половой неприкосновенности, после чего, совершал их убийства путем удушения»,— сообщили в следственном органе.

После расправы убийца закапывал тела погибших в лесу, а тело одной из жертв сбросил с моста в реку Мочегай. Кроме того, следователи установили, что маньяк надругался над еще одной жительницей Бугуруслана, которой удалось ввести в заблуждение убийцу и избежать смерти.

По данным следствия, после преступлений в 2008 году Сергей Карпук переехал из Бугуруслана в Саратовскую область, где его и задержали силовики.

«В судебном заседании допросили потерпевшую, свидетеля, огласили показания неявившихся потерпевших и части свидетелей. Судебное заседание отложено на 9 апреля 2026 года на 10:00 в связи с занятостью защитника в другом судебном заседании», — говорится в сообщении суда.

Сабрина Самедова