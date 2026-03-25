Золото осталось при казне

В Челябинской области суд отклонил жалобу экс-президента ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова на национализацию предприятия. В собственности государства остались 149 млрд акций ПАО и 100% доли УК «ЮГК», принадлежащих ранее бизнесмену. Одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России национализировано в июле 2025 года. Тогда челябинский суд удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры. Надзорное ведомство доказало, что Константин Струков использовал свое положение и незаконно установил контроль над ЮГК. В марте этого года судебные приставы арестовали счета ПАО в размере 32 млрд руб.



Константин Струков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Струков

Бывший президент ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков не смог оспорить национализацию предприятия. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции 25 марта оставил в силе решение об изъятии акций ПАО в собственность государства. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Золотодобывающее предприятие Пластовского округа Челябинской области перешло в собственность государства 11 июля 2025 года. Тогда Советский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии у Константина Струкова более 149 млрд обыкновенных акций ПАО «ЮГК». Кроме того, в собственность государства перешла управляющая компания «Южуралзолото группа компаний» и доли в уставных капиталах более десяти компаний, связанных с бизнесменом.

Заявление Генпрокуратуры рассматривалось со 2 июля. Помимо Константина Струкова, в список ответчиков вошли его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова, а также пять руководителей и владельцев компаний, связанных с холдингом ЮГК. Среди них — Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Наталья Субботина, Екатерина Абрамова и Андрей Верзилин.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Генеральная прокуратура смогла доказать, что Константин Струков использовал свое должностное положение и работу в Законодательном собрании Челябинской области, чтобы установить контроль над ЮГК и другими компаниями. По данным «Ъ», выручку от деятельности бизнесмен регулярно выводил из России в Черногорию, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, Латвию, Эстонию и другие страны с помощью родственников.

Вскоре после удовлетворения иска Генпрокуратуры Константина Струкова отстранили от должности президента ЮГК. Исполняющей обязанности руководителя ООО «УК ЮГК» стала Лариса Ивлева, работающая на предприятии с 1993 года. «Ъ» сообщал, что в суде она давала показания о личных отношениях Константина Струкова с высокопоставленными лицами Челябинской области.

Через несколько недель после национализации министр финансов Антон Силуанов анонсировал планы по продаже ООО «Управляющая компания „Южуралзолото группа компаний“». Контрольный пакет акций ЮГК, который ранее принадлежал Константину Струкову, минфин РФ рассчитывает реализовать в марте этого года. Об этом журналистам заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, подчеркнув, что самого решения правительства пока нет.

После национализации ЮГК Генпрокуратура подала еще один иск к Константину Струкову. Надзорное ведомство потребовало взыскать с экс-собственника 4 млрд руб. ущерба природе. Помимо господина Струкова, ответчиками стали бывшие начальник управления СКР по Челябинской области Алексей Колбасин, заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов, а также заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов. В апреле 2024 года на Светлинском месторождении ЮГК произошла авария — прорыв насыпной дамбы технического пруда. Из-за этого вредные вещества попали в реку Батуровка и прилегающие к ней сельскохозяйственные земли. В октябре 2025 года иск надзорного ведомства был удовлетворен, ущерб взыскали только с Константина Струкова.

По решению Мосгорсуда приставы арестовали денежные средства ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в размере 32,1 млрд руб. Из-за этого компания приняла решение выплатить дивиденды держателям акций напрямую, минуя Национальный расчетный депозитарий.

«Южуралзолото» является одним из крупнейших золотодобытчиков России. Предприятие учреждено в 1976 году в Пласте. Спустя 17 лет его приватизировали. Предприниматель Константин Струков скупил основную часть активов ЮГК в 1997 году. Впоследствии предприятие расширилось, занимаясь добычей золота на Светлинском месторождении, шахте «Центральная», месторождениях в Хакасии и Красноярском крае, а также на Дарасунском руднике.

Ольга Воробьева