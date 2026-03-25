AFP: Великобритания созывает коалицию для разблокировки Ормузского пролива

Великобритания и Франция на этой неделе проведут переговоры с участием около 30 стран о создании коалиции для открытия Ормузского пролива. Об этом сообщил агентству AFP представитель Министерства обороны Великобритании.

«Ожидается, что состоится еще одна встреча, с глазу на глаз, начальников штабов обороны более широкой группы, которая уже подписала соглашение»,— сказал чиновник агентству AFP. Встреча состоится позднее на этой неделе, отметил он.

По информации The Times, в воскресенье состоялось совещание с участием шести стран и Канады. Его провел начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон.

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Нидерланды заявили на прошлой неделе, что готовы «внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив». Вскоре это заявление поддержали еще 24 страны, сообщает The Guardian.

Анастасия Домбицкая