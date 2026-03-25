В Астрахани отключат отопление 15 апреля

Окончание отопительного сезона 2025–2026 годов в Астрахани назначено на 15 апреля. Соответствующее постановление подписал мэр Игорь Редькин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

Согласно документу, теплоснабжение должны прекратить все ресурсоснабжающие организации города, в том числе МУП «Коммунэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», «Астраханские тепловые сети» (АТС) и «Теплоресурс». Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя главы Астрахани.

В прошлом году отопительный сезон завершился в первых числах апреля. Два года назад отопление отключили также 1 апреля.

Согласно бухгалтерской отчетности, 2025 год ресурсоснабжающие организации завершили в убытке. Выручка МУП «Коммунэнерго» выросла на 4%, до 558 млн руб., а чистый убыток достиг 92 млн руб. — это втрое больше, чем годом ранее. «Астраханьэнерго» при обороте 8 млрд руб. понесло убытки в 1,2 млрд руб. У АТС при выручке 2,7 млрд руб. убыток достиг 697 млн руб. Финансовая отчетность «Теплоресурса» за 2025 год не опубликована: в 2024-м оборот компании равнялся 41 млн руб., а убыток составил 22 млн руб.

Нина Шевченко