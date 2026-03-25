«Билайн» опроверг сообщения о блокировке интернета пользователям Telegram

Сотовый оператор «Билайн» опроверг сообщения о блокировке его сервисов, в том числе мобильного интернета, для тех клиентов, кто пользуется мессенджером Telegram. Пресс-служба «Билайна» опубликовала заявление в Telegram-канале.

«Информация о необходимости отключить Telegram для корректной работы других сервисов, а также о "процессе блокировки мессенджера" не соответствует действительности»,— написала пресс-служба оператора.

Сегодня в соцсетях распространился скриншот переписки якобы со службой поддержки «Билайна». Предполагаемый представитель оператора заявлял абоненту, что «сейчас происходит блокировка сервиса Telegram, и если он хоть на каком-то устройстве открыт — то возможно ограничение работы других сервисов сети». Абоненту рекомендовали отключить мессенджер на всех устройствах.