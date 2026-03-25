Захарова: Россия не будет уклоняться от политического диалога с Грузией

Россия готова к политическому диалогу с Грузией и не намерена уклоняться от него, если Тбилиси выступит с соответствующей инициативой. Такую позицию обозначила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Что касается политического диалога, могу повторить: если и когда к этому будут готовы в Тбилиси, в Москве не станут уклоняться от предметного разговора»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Дипломат обратила внимание на то, что в России поощряют развитие двустороннего сотрудничества с Грузией даже при наличии определенных политических разногласий. «Как представляется, грузинская сторона также заинтересована в конструктивных отношениях с Россией»,— добавила госпожа Захарова.

Дипломатические отношения между странами были прекращены со стороны Грузии после признания Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. В Тбилиси эти территории считают оккупированными.

Анастасия Домбицкая