Путин назвал Вьетнам надежным партнером России

Президент России Владимир Путин на встрече с вьетнамским премьер-министром Фамом Минь Тинем назвал Вьетнам надежным партнером и другом. Он подчеркнул, что отношения стран с обеих сторон «испытаны временем».

Российский президент отметил, что товарооборот между Россией и Вьетнамом продолжает расти «В 2026 году он увеличился на 5,7%. Обсудим сегодня все вопросы. У нас их всегда много. Хочу подчеркнуть, что мы всегда рады видеть наших вьетнамских друзей в России»,— сказал Владимир Путин в начале встречи в Кремле.

Фам Минь Тинь, который сегодня завершает трехдневный визит в Россию, ранее провел переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным, председателями Госдумы и Совета федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, секретарем Совбеза Сергеем Шойгу. 23 марта Россия и Вьетнам заключили межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1».

