Четверых жителей Сарова осудили за кражу комплектующих с оборонного предприятия

В ЗАТО Саров (Нижегородская область) четверых местных жителей осудили за кражу с оборонного предприятия. По данным регионального управления ФСБ, он похитили похитили комплектующие, закупленные за счет средств федерального бюджета для нужд гособоронзаказа.

Общая стоимость похищенного составила 1,4 млн руб.

По решению суда одному из обвиняемых назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 9 месяцев. Еще двое проведут в колонии общего режима год и 9 месяцев каждый. Четвертый обвиняемый получил пять лет условно.

Андрей Репин