Замглавы МИД РФ Галузин заявил о паузе в переговорах с США и Украиной

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, участвовавший в трехсторонних консультациях по Украине, заявил, что переговоры в этом формате поставлены на паузу. Делать прогнозы о возможности их возобновления он не отказался.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин

«Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал Дмитрий Сергеевич Песков»,— заявил замминистра журналистам.

В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби и Женеве. Последняя встреча состоялась 17-18 февраля. Следующий раунд должен был пройти в марте в ОАЭ, но из-за войны на Ближнем Востоке он не состоялся. Владимир Зеленский говорил, что в нынешних условиях США готовы проводить переговоры только на своей территории, но российская сторона, по его словам, такой вариант отвергла. Кремль эту информацию не комментировал. Дмитрий Песков говорил, что Россия надеется на скорое продолжение переговоров.

Лусине Баласян