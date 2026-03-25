МИД РФ не исключил дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

В Москве не исключают, что одним из сценариев развития конфликта на Ближнем Востоке может стать эскалация. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы не исключаем никакой из сценариев, в том числе эскалацию»,— сказала Мария Захарова.

Дипломат также отметила, что присутствие сил США на Ближнем Востоке создает дополнительные угрозы для всех расположенных там стран. По ее словам, это демонстрируют «происходящие драматические, трагические события в зоне Персидского залива».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран в ответ начал атаки на американские военные объекты, расположенные в странах Персидского залива. В последние дни Тегеран активизировал атаки на американские базы на Ближнем Востоке, а также энергетическую инфраструктуру в регионе после начала операции США и Израиля 28 февраля. 24 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают применение войск против Ирана.

Анастасия Домбицкая