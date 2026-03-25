Нижегородца осудили на шесть лет за мошенничество с землей на 140 млн рублей

Директора организации, занимающейся кадастровыми и геодезическими работами, Александра Сергеева признали виновным в 32 эпизодах покушения на мошенничество и мошенничества (ст. 159 УК РФ). Богородский городской суд Нижегородской области назначил ему шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб., сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, в 2017 году Александр Сергеев и другой гражданин, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вступили в преступный сговор для незаконной покупки земельных участков по поддельным документам. Они подыскали в Нижнем Новгороде и Кстовском районе участки, государственная собственность на которые не разграничена, и оформили на подставных лиц фиктивные правоустанавливающие документы на эти участки. При этом подставные лица о преступных намерениях не знали.

Впоследствии до апреля 2024 года часть недвижимости продали иным лицам, еще часть — не успели по независящим от обвиняемых обстоятельствам. Общий ущерб бюджету от преступной деятельности оценен в 140 млн руб.

Подсудимый Сергеев вину не признал. Приговор в законную силу пока не вступил.

Галина Шамберина