В бытовом газе в Европе обнаружили высокий уровень ядовитого бензола

Эксперты Стэнфордского университета и независимого института PSE Healthy Energy обнаружили высокое содержание бензола в газе, поставляемом потребителям в нескольких европейских городах. Это бесцветное вещество с характерным сладковатым запахом крайне токсично и провоцирует развитие злокачественных опухолей.

Бензол относится к веществам высокоопасного класса. Безопасного уровня содержания бензола, как указывает Всемирная организация здравоохранения, нет. При кратковременном вдыхании возникает тошнота и головокружение, при более длительном контакте человек может умереть. Исследования доказали связь бензола с разными видами лейкозов, заболеваниями костного мозга и апластической анемией.

Как указывают эксперты, бензол был обнаружен во всех 72 пробах бытового газа, взятых в Великобритании, Нидерландах и Италии. В британских образцах средний уровень содержания бензола в 37 раз превышал показатель, отмеченный в североамериканских городах, в нидерландских образцах — в 66,5 раза.

Эксперты также отметили, что в 40% домов, которые они обследовали в этих трех странах, были утечки газа.

