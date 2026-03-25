Большие возможности для малого бизнеса: «Ростелеком» расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих сервис «Wi-Fi с авторизацией»

«Ростелеком» расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих возможность организации сервиса гостевого Wi-Fi с авторизацией за счет интеграции собственной Wi-Fi платформы с оборудованием российских производителей. Клиенты компании в сегменте малого бизнеса, которые уже пользуются базовой услугой «Интернет для бизнеса», смогут организовать сеть Wi-Fi для своих гостей/покупателей без дополнительных затрат на покупку или аренду отдельной Wi-Fi-точки доступа. Возможность выбрать подходящее устройство из списка, который теперь включает около 20 моделей, поможет предпринимателям сосредоточиться на качестве клиентского сервиса.



Организованная таким образом сеть соответствует требованиям законодательства к обязательной идентификации пользователей публичных Wi-Fi сетей и не мешает работе других закрытых Wi-Fi-сетей клиента, которые он использует для решения служебных задач. Для малых предприятий, функционирующих на небольшой площади, включая хостелы, мини-отели, магазины кофейни и парикмахерские, это возможность повысить привлекательность своих объектов для клиентов без дополнительных расходов.

Беспроводной доступ в интернет остается одним из самых востребованных базовых цифровых продуктов в малом бизнесе. Согласно данным «Ростелекома», только в сфере гостеприимства W-Fi используют не менее 86% объектов размещения. Спрос на беспроводные решения с роутерами сохраняется на высоком уровне и в других областях предпринимательства.

Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома»:

«Мы развиваем решение, которое позволяет и микро-, и малому бизнесу оптимизировать затраты на обеспечение своего помещения экосистемой WI-Fi, адаптированной под разные категории пользователей и беспроводных устройств. Одна единица оборудования решает сразу несколько бизнес-задач клиента, позволяя повышать уровень цифровизации своих объектов. Для "Ростелекома" расширение линейки отечественного оборудования, поддерживающего востребованные услуги для малого бизнеса, также является важной частью стратегии в области технологической поддержки развития предпринимательства. Мы активно сотрудничаем с российскими производителями, делая использование отечественного оборудования и ПО своим приоритетом».

Андрей Прищемихин, директор опорного филиала ПАО «Ростелеком» в ЮФО и СКФО: «В условиях ограниченного мобильного интернета, когда сеть оператора может быть перегружена или недоступна, наличие собственной Wi-Fi-сети становится важнейшим инструментом для поддержания высокого уровня сервиса и конкурентоспособности. Беспроводная связь Wi-Fi позволяет организовать точки доступа в различных зонах, легко расширять сеть без больших затрат и сложных монтажных работ. Это особенно важно для малого бизнеса с небольшими территориями: кафе, магазины, мини-отели, хостелы — им важно предложить клиентам комфортную и безопасную Wi-Fi-сеть, которая отвечает требованиям законодательства и при этом не требует значительных инвестиций. В числе преимуществ нашего решения — отечественное оборудование, что является залогом более высокого уровня защищенности данных».

