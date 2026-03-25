Индия планирует расширить кинопоказы в Казани

Генеральное консульство Индии в Казани намерено наладить регулярные показы индийского кино в городе. Об этом сообщил генконсул Джейсундхар Д. на бизнес-семинаре «Как вести бизнес с Индией», отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам дипломата, на прошлых выходных в кинотеатре «Мир» уже состоялся показ классического фильма режиссера Сатьяджита Рая 1964 года. «Но это первый шаг. Это не последний показ»,— подчеркнул господин Джейсундхар Д. Консульство также планирует участие в казанском кинофестивале в сентябре 2026 года и организацию кинопоказов в рамках российско-индийского форума.

Первый бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» прошел в Казани в октябре 2025 года. Следующий состоится 15–16 октября 2026 года в МВЦ «Казань Экспо».

Анар Зейналов