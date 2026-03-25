Летние туры «бронируют» Азию

Вместо Дубая — в Хайнань. Россияне активно бронируют перелеты в Китай на лето. По сравнению с прошлым годом спрос вырос в 3,5 раза, сообщает сервис «Купибилет». Самым популярным направлением стал Пекин — на него приходится треть всех броней со средним чеком в 24,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Второе и третье место в рейтинге занимают Шанхай и Гуанчжоу. С прошлого года между Россией и КНР действует безвиз, напомнил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Такие цифры считаются мегаростом. К примеру, по России турпоток растет на 10-12%, и мы уже радуемся. Прошлый год был знаковым для российско-китайского туризма, потому что 15 сентября КНР, наконец, отменила визы для граждан РФ. Естественно, после этого они массово направились в Поднебесную. Буквально в октябре мы зафиксировали рост в 30%. Другие рынки, например, Таиланд или Вьетнам, тоже растут, но всего на 10-12%.

Естественно, сейчас билеты в Китай подорожали: в прошлом году туда можно было слетать за 50 тыс. руб. Москва-Шанхай-Москва или Москва-Пекин-Москва китайскими авиакомпаниями. Российскими, к сожалению, было дороже. В 2026-м из-за кризиса на Ближнем Востоке все перевозчики, в том числе в КНР, подняли цены. Рост спроса в этом году можно объяснить недоступностью направления ОАЭ. Вместо Эмиратов люди едут в Египет, Таиланд и Китай, например, на остров Хайнань. У последнего направления из-за возможности пляжного отдыха подъем большой, примерно на 40%».

По данным «Купибилет», изменилась и структура спроса. Россияне стали интересоваться и менее популярными направлениями, в частности, городами Хайкоу, Сиань и Шэньчжэнь, говорит председатель совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров:

«Самое популярное направление сейчас — это Шанхай. Весной и осенью там наступает высокий сезон. Даже сейчас билеты в этот город практически раскупили. В Пекин устремился тоже очень большой поток. Естественно, там, куда летают прямые рейсы из Москвы и других российских городов, возникает спрос. В среднем цена на пакетные туры вместе с экскурсионкой начинается от $1,5 тыс. на человека вместе с авиабилетами. Верхнего потолка нет.

Есть программы более длительные по разным городам — их стоимость стартует где-то от $4,9 тыс. на двоих. В связи с возрастанием стоимости авиабилетов базовая стоимость туров, конечно, увеличилась значительно. Из тех мест, что я мог бы посоветовать, назову провинцию Сычуань. Сейчас растет спрос на поездки туда. Есть программы с круизами по реке Янцзы. Популярны город Чунцин, а также провинции Ляонин и Шаньдун».

Всего за прошлый год Китай посетили почти 2,5 млн человек, что на 30% больше показателя 2024-го.

Астон О'Салливан