На территории Самарской области обнаружили 224 га заросших сельхозугодий

В Самарской области установили, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 293 га не выполняются мероприятия по защите земель сельскохозяйственного назначения на площади 224 га. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Участки расположены в Волжском, Красноармейском, Красноярском и Шенталинском районах. Земельные участки зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью у хозяйствующих субъектов: ООО «Парфеновское», индивидуального предпринимателя и трех физических лиц.

Правообладателям земель объявлены предостережения о необходимости соблюдения обязательных требований. Нарушения выявили с помощью анализа данных публичной кадастровой карты и комплексной системы дистанционного мониторинга (КСДМ).

