В Татарстане ожидается рост активности клещей
В Татарстане в этом году может увеличиться численность клещей из-за снежной зимы, которая помогла им пережить холода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.
Регион входит в число территорий, где есть риск заражения клещевыми инфекциями, в том числе боррелиозом (болезнью Лайма).
Клещи могут переносить и другие опасные заболевания, включая клещевой энцефалит, поражающий нервную систему и способный привести к тяжелым последствиям.