В Татарстане ожидается рост активности клещей

В Татарстане в этом году может увеличиться численность клещей из-за снежной зимы, которая помогла им пережить холода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Регион входит в число территорий, где есть риск заражения клещевыми инфекциями, в том числе боррелиозом (болезнью Лайма).

Клещи могут переносить и другие опасные заболевания, включая клещевой энцефалит, поражающий нервную систему и способный привести к тяжелым последствиям.

Анна Кайдалова