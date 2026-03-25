С баз долой и с фронта вон

Президент США Дональд Трамп объявил вечером 24 марта, что война с Ираном выиграна. «Они полностью уничтожены в военном отношении, они мертвы»,— провозгласил американский лидер. В тот же день ряд западных и израильских изданий опубликовал перечень из 15 условий, которые Вашингтон направил Тегерану для завершения боевых действий. Они предполагают, что Иран откажется не только от ядерной программы и создания баллистических ракет, но и от поддержки радикальных группировок Ближнего Востока. Не менее категоричные требования выдвинул Вашингтону и Тегеран, который тоже считает себя победителем в войне. В их числе — выплата компенсации за ущерб, причиненный нападением США и Израиля, и закрытие американских баз в странах Персидского залива.

Фото: Senior Airman Taylor Crul / U.S. Air Force / AP

Фото: Senior Airman Taylor Crul / U.S. Air Force / AP

«Мы победили, эта война выиграна,— заявил вечером 24 марта Дональд Трамп, выступая в Белом доме.— Наши самолеты летают над Тегераном и другими частями их страны. Они (иранские власти.— “Ъ”) ничего не могут с этим поделать. Например, если я захочу уничтожить определенную электростанцию, очень большую, мощную электростанцию, они ничего не смогут сделать». Глава Белого дома подчеркнул, что продолжающиеся боевые действия в Исламской Республике — это схватка, которая уже не требует больших усилий. «У них (иранских властей.— “Ъ”) все ужасно. Они полностью уничтожены в военном отношении, они мертвы»,— пояснил господин Трамп.

В тот же день несколько израильских и американский изданий опубликовал перечень требований, которые выдвинули США к иранскому руководству. В их числе — открытие Ормузского пролива и превращение его в свободный морской коридор, демонтаж ядерной программы Ирана и полный запрет на обогащение урана на его территории, утилизация запасов баллистических ракет и введение ограничений на их дальность (пороговые значения должны стать предметом дальнейших переговоров), а также отказ Исламской Республики от поддержки вооруженных группировок Ближнего Востока.

Взамен Ирану предлагают полную отмену санкционного режима, гарантию невозобновления санкций, а также американскую помощь в развитии энергетики.

Однако Тегеран не считает себя проигравшим и хочет от Вашингтона гораздо больших уступок. По данным The Wall Street Journal (WSJ), в списке требований иранского руководства выплата компенсации за ущерб, нанесенный стране американо-израильской операцией, заключение соглашения по Ормузского проливу, которое позволило бы Ирану взимать пошлины с проходящих через него судов, гарантии невозобновления боевых действий, сохранение иранской ядерной программы, а также закрытие всех американских баз, которые расположены в странах Персидского залива. Отдельно Тегеран потребовал прекращения израильской операции в Ливане, которая ведется против спонсируемой им шиитской группировки «Хезболла».

Американские источники WSJ называют иранские требования нелепыми и оторванными от реальности.

Однако Тегеран, судя по всему, чувствует себя в сильной позиции. «Не называйте свое поражение соглашением,— заявил 25 марта, обращаясь к США, представитель центрального штаба Корпуса стражей исламской революции подполковник Ибрагим Зольфагари.— Стратегическая мощь, о которой вы говорили, превратилась в стратегический просчет. Тот, кто претендует на звание мировой сверхдержавы, уже давно бы выбрался из этой передряги, если бы мог». Он подчеркнул: «Больше не будет ни ваших инвестиций в регионе, ни прежних цен на энергоносители и нефть. Пока не будет нашей воли, ситуация не вернется в прежнее русло».

Что требуют друг от друга Иран и США Подробности По данным газеты The Wall Street Journal, в своем плане прекращения войны Иран требует от США: закрытия всех военных баз в странах Персидского залива;

выплаты репараций;

установления порядка в Ормузском проливе, который позволит Ирану взимать деньги за проход по нему;

предоставления гарантий невозобновления боевых действий;

прекращения ударов Израиля по ливанской шиитской группировке «Хезболла»;

снятия всех санкций с Ирана;

позволения Ирану сохранить ядерную программу без попыток ограничить ее в будущем. По информации The New York Times, США направили Ирану свой план по прекращению войны. Израильские СМИ приводят его пункты: месячное перемирие для обсуждения мирного плана;

разблокировка Ормузского пролива и создание в нем «свободной морской зоны»;

ограничение ракетной программы Ирана по количеству и дальности, использование ракет только в целях самообороны;

отказ от уже накопленного ядерного потенциала, передача всего обогащенного урана МАГАТЭ;

отказ от намерений создать ядерное оружие;

запрет на обогащение ядерного материала на территории Ирана;

ликвидация ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо;

отказ от поддержки вооруженных проиранских группировок в регионе;

отмена всех санкций против Ирана;

оказание помощи в развитии гражданской ядерной программы в Бушере.

Ситуация «на земле» тем временем демонстрирует, что стороны конфликта игнорируют введенный 23 марта господином Трампом мораторий на удары по энергетическим объектам. 25 марта Иран попытался атаковать район израильского города Хадера, где находится крупнейшая в стране ТЭС «Орот Рабин». Удар стал ответом на предпринятый днем ранее обстрел города Бушер, в ходе которого снаряд уже во второй раз попал на территорию АЭС «Бушер», где работают российские специалисты. «Ситуация на площадке АЭС "Бушер" продолжает развиваться по негативному сценарию ... К счастью, обошлось без жертв», – заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, комментируя новый удар. «Росатом» сообщил, что продолжит сокращать численность персонала на АЭС до минимума.

Как проинформировали в пресс-службе Кремля, сигналы о необходимости предотвратить удары по АЭС «Бушер» передаются американской стороне по дипломатическим каналам.

Тем временем Вашингтон, несмотря на заявления о готовности к деэскалации с Тегераном, наращивает силы на Ближнем Востоке. Уже 27 марта в регион должны прибыть как минимум 2 тыс. американских морских пехотинцев вместе с легендарной 82-й воздушно-десантной дивизией, которая считается одним из наиболее боеспособных соединений ВС США. По данным The New York Times, именно эти силы могут быть задействованы для наземной операции на территории Ирана, в том числе для подавления на его побережье огневых точек, с которых ведется обстрел судов в Ормузском проливе.

Иранские официальные лица заявили посредникам, участвующим в организации переговоров, что переброска такого контингента говорит о намерениях США красноречивее, чем декларации о готовности к диалогу, рассказали источники Axios. По их словам, Тегеран считает, что приглашение к переговорам является всего лишь уловкой, которая позволит оправдать дальнейшее наращивание ударов по Исламской Республике.

«Мы внимательно следим за всеми передвижениями США в регионе, особенно за переброской войск,— написал в соцсети X спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, который, как принято считать, негласно участвует в переговорном процессе с администрацией президента США.— То, что испортили генералы, солдаты исправить не смогут». Он подчеркнул, что именно американские военные будут расплачиваться за ошибочные расчеты США и Израиля. «Не испытывайте нашу решимость защищать нашу собственную землю»,— подчеркнул господин Галибаф.

Нил Кербелов