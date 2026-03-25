Астраханский губернатор: новые случаи наркомании среди подростков не выявлены

За прошедший год в Астраханской области не зарегистрировано ни одного случая впервые выявленной наркомании среди лиц, не достигших 18 лет. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

По мнению главы региона, нулевых показателей удалось добиться благодаря комплексу профилактических мер. Среди них — рейды по закрашиванию надписей с рекламой наркотических средств, разъяснительные беседы, а также массовое привлечение подростков к занятиям спортом, творческим конкурсам и фестивалям здорового образа жизни.

По данным Госнаркоконтроля, ситуация в регионе оценивается как стабильная с минимальным уровнем напряженности. Профилактическую работу планируется расширить, сделав акцент на образовательных учреждениях.

Нина Шевченко