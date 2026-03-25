Астраханский губернатор: новые случаи наркомании среди подростков не выявлены
За прошедший год в Астраханской области не зарегистрировано ни одного случая впервые выявленной наркомании среди лиц, не достигших 18 лет. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области
По мнению главы региона, нулевых показателей удалось добиться благодаря комплексу профилактических мер. Среди них — рейды по закрашиванию надписей с рекламой наркотических средств, разъяснительные беседы, а также массовое привлечение подростков к занятиям спортом, творческим конкурсам и фестивалям здорового образа жизни.
По данным Госнаркоконтроля, ситуация в регионе оценивается как стабильная с минимальным уровнем напряженности. Профилактическую работу планируется расширить, сделав акцент на образовательных учреждениях.