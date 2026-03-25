Минобрнауки Удмуртии объяснил сбои в работе электронного журнала

В работе электронного журнала в Удмуртии возникли технические проблемы, сообщили в минобрнауки республики после жалоб местных жителей на ошибки в системе. Несколько таких комментариев размещено на стене под постом главы Удмуртии Александра Бречалова во «ВКонтакте».

«На данный момент есть техническая проблема передачи данных об успеваемости обучающихся из сегмента информационной системы "Электронный журнал" в приложении “Электронный дневник”»,— ответили в ведомстве.

Разработчик системы АО «Барс Групп» анализирует проблему для устранения неполадок, добавили в минобрнауки. Сроки устранения не определены. В ведомстве отметили, что об изменениях будет сообщено дополнительно.