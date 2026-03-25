В феврале цены в Самарской области выросли на 0,85%, инфляция замедлилась до 7,60%

В феврале этого года инфляция в Самарской области замедлилась и составила 7,60%, что выше показателя по стране (5,91%). Цены в регионе выросли на 0,85% по сравнению с январем. Об этом сообщает отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ.

Сильнее всего цены в феврале и за последние 12 месяцев выросли на продукты питания и услуги. Менее заметно прибавили в цене непродовольственные товары, за год прирост цен оставался ниже инфляции.

Среди продуктов питания подорожали куриные яйца. При этом за год яйца подешевели на 18,41%, так как с марта по август прошлого года цены на них снижались. Выросли цены на овощи, особенно на тепличную продукцию. За год они стали дешевле на 3,13%. Второй месяц подряд дешевела масложировая продукция и, в частности, сливочное масло. По сравнению с февралем 2025 года масло и жиры незначительно подорожали (на 0,92%).

Подорожал отдых за границей. Выросла стоимость медицинских услуг, спрос на которые оставался высоким. За год медуслуги стали дороже на 8,65%. Снизились цены на кино из-за низкой посещаемости киносеансов.

Также подорожала обувь, прибавили в цене печатные издания, моющие и чистящие средства. Подешевела бытовая техника: холодильники, плиты, электрочайники и утюги из-за сдержанного спроса. Электротовары и другие бытовые приборы стали дешевле на 2,72% по сравнению с февралем 2025 года.

Руфия Кутляева