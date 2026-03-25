Мэрия Воронежа утвердила порядок выплат дружинникам

В Воронеже городская администрация утвердила порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения народным дружинникам, принимающим участие в охране общественного порядка. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии 25 марта. В соответствии с документом, размер выплат определяется количеством часов нахождения дружинника на дежурстве, исходя из следующего расчета — 200 руб. за час, но не более двух дежурств в месяц продолжительностью не более шести часов в сутки каждое (до 1,2 тыс. руб.).

Материально стимулировать будут только участников народных дружин, внесенных в региональный реестр ГУ МВД по Воронежской области. Финансовое обеспечение возьмет на себя городская казна. Выплата денежного поощрения возможна за:

оказание содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений;

участие в поиске пропавших без вести;

оказание содействия в охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий.

Отмечается, что право на получение денежного поощрения имеют дружинники, хотя бы раз в течение месяца находившиеся на дежурстве продолжительностью не менее трех часов. Графики дежурств и табели учета составляют и передают командиры дружин.

Постановление вступило в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Гордума Воронежа приняла решение о материальном стимулировании народных дружинников в августе прошлого года. К началу 2025-го в Воронеже действовали 74 народные дружины численностью 745 человек, в том числе созданные на базе вузов. В октябре стало известно, что в Воронежской области планируется расширение и укрепление добровольных народных дружин, что позволит «расширить зону патрулирования и усилить присутствие дружинников на улицах».

Денис Данилов