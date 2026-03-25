МИД РФ: Россия не оставит без ответа закупку Японией дронов у Украины
Россия будет воспринимать попытки Токио сотрудничать с Киевом в военной сфере как враждебные действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, на такой шаг последует соответствующий ответ России.
Представитель МИД России Мария Захарова
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Подобные сообщения лишний раз подтверждают тот факт, что Токио все глубже вовлекается в сотрудничество с украинскими властями»,— сказала Мария Захарова, комментируя сообщения о планах Токио закупать украинские дроны.
Агентство Kyodo сообщало, что власти Японии рассматривают возможность закупки беспилотников украинского производства. По данным источников агентства, одним из вариантов реализации плана является подписание двустороннего соглашения о передаче вооружений.