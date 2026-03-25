В Севастополе пообещали отремонтировать поврежденные от взрыва дома

Власти Севастополя полностью восстановят поврежденное от взрыва жилье в многоквартирных домах. Об этом журналистам сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. По его словам, восстановительные работы уже начались.

«Два наиболее пострадавших дома будут полностью приведены в порядок. Квартиры будут доведены до того состояния, когда получают жилье от строителей, то есть с минимальной отделкой»,— заявил губернатор.

Взрыв в жилом доме в Севастополе произошел вечером 23 марта. Из-за сильного пожара выгорело более десяти квартир, а также были сильно разрушены элементы конструкций здания. В результате происшествия погибла 50-летняя хозяйка квартиры и ее 20-летний сын. Четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили травмы различной степени тяжести и попали в больницы.

Всего госпитализировали 12 человек. На сегодняшний день в больнице находятся трое детей и одна женщина. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства.

Александр Дремлюгин, Симферополь