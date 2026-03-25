В центре Уфы начал обрушаться фасад дома книгопечатника Блохина

С фасада дома по адресу улица Ленина, 22 в центре Уфы начала осыпаться облицовка. Как сообщает пресс-служба администрации Кировского района, состоянию здания сегодня было посвящено выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Здание постройки последней четверти XIX века на углу улиц Ленина и Октябрьской революции является памятником истории и культуры регионального значения и известно как дом книгоиздателя Николая Блохина. Сейчас его помещения занимают печатный салон «Белая река», региональная редакция «Российской газеты», аптека «Фармленд», салон «Лэтуаль».

Участок под зоной обрушения облицовки огорожен барьерами.