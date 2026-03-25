С начала года интерес к сервисам для планирования увеличился почти в два раза. Аналитики Yota изучили активность россиян в сервисах тайм-менеджмента с начала прошлого года по март текущего. Кроме того, пользователи стали проводить в планировщиках заметно больше времени. Средняя продолжительность сессии с января выросла на 66%, тогда как годом ранее прирост составлял всего 2%. Согласно данным, у процесса планирования есть сезонность. Пользователи более активны весной: в этот период на такие сервисы приходится почти 80% годового трафика. Абсолютным лидером среди сервисов для планирования по итогам 2025 года стал Toggl, на который пришлось 86% трафика и 59% суммарного времени использования.

2ГИС запустил навигатор для начинающих водителей. Новый режим называется «Легкий маршрут», он позволит новичкам избегать сложных развязок, сообщила пресс-служба компании. «Легкий маршрут» доступен в мобильном приложении 2ГИС на iOS и Android. Его можно выбрать среди других вариантов перед началом поездки, а при необходимости отключить в настройках.

Netflix подал в Роспатент заявку на регистрацию одноименного товарного знака. Документы были направлены в ведомство 23 марта, сообщает ТАСС. Знак планируют зарегистрировать по четырем классам, включая программное обеспечение, онлайн-сервисы, маркетинг и производство аудиовизуального контента. Netflix объявил об уходе из России в 2022 году.