В Оренбурге несовершеннолетний обвиняется в попытке сбыта наркотиков в крупном размере

В Оренбурге 17-летний местный житель обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими лицами, с помощью интернета получил расфасованное в пакеты запрещенное вещество в крупном размере. В дальнейшем он планировал сбыть наркотики на территории Оренбурга.

Довести до конца свой умысел несовершеннолетний не смог. Он был задержан на месте преступления. Наркотики обнаружены и изъяты во время осмотра места происшествия.

Руфия Кутляева