Захарова назвала учения Вашингтона и Сеула подготовкой к войне
В МИД РФ считают, что названные оборонительными военные учения Вашингтона и Сеула на самом деле были подготовкой к войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель МИД России Мария Захарова
По словам представителя МИД, военная активность США и Южной Кореи не способствует стабилизации обстановки на Корейском полуострове.
Военные учения Freedom Shield проходили с 9 по 19 марта. В учениях участвовали около 18 тыс. военнослужащих. При этом число полевых маневров сокращено более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.