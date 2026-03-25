Захарова назвала учения Вашингтона и Сеула подготовкой к войне

В МИД РФ считают, что названные оборонительными военные учения Вашингтона и Сеула на самом деле были подготовкой к войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

По словам представителя МИД, военная активность США и Южной Кореи не способствует стабилизации обстановки на Корейском полуострове.

Военные учения Freedom Shield проходили с 9 по 19 марта. В учениях участвовали около 18 тыс. военнослужащих. При этом число полевых маневров сокращено более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Анастасия Домбицкая