Залог здоровья: «Ростелеком» переведет водителей на дистанционный предрейсовый осмотр

Проверять состояние водителей «Ростелекома» перед рейсом теперь будет сервис дистанционного контроля здоровья, предоставляемый «РТК-МедОператор» (входит в кластер «Ростелеком Здоровье»). Решение позволяет проводить удаленные предрейсовые и предсменные медицинские осмотры водителей всех категорий с использованием отечественных специализированных программно-аппаратных комплексов. Компания приступила к поэтапному внедрению современного цифрового контроля здоровья, подключая к сервису пункты выпуска транспортных средств в своих филиалах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Владимир Пасынков, генеральный директор «РТК-Лаборатория Здоровья» (головная компания кластера «Ростелеком Здоровье»):

«Цифровизация предрейсовых осмотров — это не просто технологическая инновация, а реальный вклад в безопасность наших сотрудников и всех участников дорожного движения. Дистанционные осмотры также упрощают управление профессиональными рисками, становясь основой современной корпоративной медицины. Богатая цифровая инфраструктура “Ростелекома” позволяет внедрять такие решения быстро и эффективно, обеспечивая точность данных и надежность процессов. Современный цифровой контроль здоровья — яркий пример того, как технологии могут улучшить повседневные бизнес-процессы компании».

Обязательный медосмотр включает измерение давления, пульса, температуры и уровня этанола в выдыхаемом воздухе. Решение о допуске к рейсу врач принимает удаленно. Результаты фиксируются в собственном цифровом сервисе «Ростелекома», с помощью которого можно не только проводить медосмотры, но и анализировать информацию, отслеживать состояние здоровья сотрудников и выявлять группы риска.

Андрей Прищемихин, директор опорного филиала ПАО «Ростелеком» в ЮФО и СКФО:

«Для нас это прежде всего показатель зрелости внутренних процессов. Когда такие функции встроены в единую цифровую среду, снижается зависимость от человеческого фактора в операционных задачах, а управленческие решения опираются на более полные и сопоставимые данные. Это позволяет руководителям на местах меньше заниматься координацией текущих вопросов и больше — организацией работы людей и техники. Для сотрудников это означает более понятные правила работы, меньше неопределенности в ежедневных процессах и больше уверенности в том, что все устроено прозрачно и последовательно».

Сервис «Ростелекома» позволяет задве минуты проверить состояние водителя перед рейсом или сменой в любом месте, где оборудован телемедицинский пункт. Вся информация об осмотрах автоматически передается в Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ), что обеспечивает контроль целостности данных и соответствие стандартам использования оборудования. Напомним, соответствующее соглашение о проведении проверки состояния здоровья водителей перед началом рейса или смены с помощью сервиса дистанционных медицинских осмотров «Ростелекома» было подписано в 2025 году. Для передачи и хранения персональных медицинских данных сотрудников компания использует собственные высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, распределенные по территории России.

Проведение дистанционных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров с использованием сервиса «РТК-МедОператор» соответствует требованиям постановления Правительства РФ №866 от 30.05.2023 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПАО «Ростелеком», https://www.company.rt.ru/ ИНН 7707049388 г. Санкт-Петербург, Синопская наб, д. 14 литера А