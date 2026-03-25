ООО «Башкирэнерго» начало оказывать потребителям новый вид услуг

ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») начало оказывать потребителям новый вид услуг – перестановку опор линий электропередачи и смену точки подключения. Чаще всего к сетевикам обращаются в тех случаях, когда земельный участок уже застроен, и плотное расположение дома, гаража, бани и другие надворных или служебных построек мешает вводному проводу электроснабжения. Перестановка опор ЛЭП является частью большого ключевого проекта «Услуга подрядчика». Эта услуга расширяет границы внедренного в 2023 году проекта «Техприсоединение под ключ» и нацелена на удовлетворение запросов потребителей.



Фото: ООО «Башкирэнерго» Электромонтер распредсетей Западного РЭС ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» Дамир Абдуллин ведет работы по смене точки подключения к частному дому в поселке «Цветы Башкирии»

Услуга оказалась востребованной. Сразу начали поступать заявки и от физических, и от юридических лиц. Таким образом, клиентоориентированность сочетается с возможностью оказания потребителям дополнительных платных услуг. Заявитель получает услугу, а компания получает доход от нерегулируемых видов деятельности.

