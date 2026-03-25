Аэропорты Шереметьево и Домодедово полностью возобновили работу

В аэропортах Шереметьево и Домодедово снят режим согласования при приеме и выпуске самолетов. Авиагавани вернулись к штатному режиму работы, сообщили в Росавиации.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. Шереметьево работал с ограничениями 5,5 часа, Домодедово — более двух часов. Внуково продолжает согласовывать выполнение рейсов.

За это время на подлете к Москве сбиты 13 беспилотников. Информация о пострадавших и повреждениях не приводится. По словам мэра Сергея Собянина, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.